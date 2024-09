Cos'è un malware?

Alcune infezioni malware, come i ransomware, si palesano in modo evidente. Tuttavia, la maggior parte di esse cerca di rimanere nascosta alla vista mentre semina il caos. In ogni caso, le infezioni malware spesso lasciano dei segnali che i team addetti alla sicurezza informatica possono utilizzare per identificarle. Questi segnali includono:

Calo delle prestazioni: i programmi malware utilizzano le risorse del computer infetto per funzionare, spesso sottraendo spazio di archiviazione e interrompendo processi legittimi. Il team addetto all'assistenza IT potrebbe notare un afflusso di ticket da parte di utenti i cui dispositivi sono più lenti, si arrestano in modo anomalo o sono inondati di popup.



Attività di rete nuova e inaspettata: il personale IT e di sicurezza può notare strani pattern, ad esempio processi che utilizzano più larghezza di banda del solito, dispositivi che comunicano con server sconosciuti o account utente che accedono ad asset che di solito non utilizzano.



Configurazioni modificate: alcuni ceppi di malware alterano le configurazioni dei dispositivi o disattivano le soluzioni di sicurezza per non essere rilevati. I team IT e di sicurezza potrebbero notare che, ad esempio, le regole del firewall sono cambiate o i privilegi di un account sono stati incrementati.



Avvisi di eventi di sicurezza: per le organizzazioni che utilizzano soluzioni di rilevamento delle minacce, è probabile che il primo segnale di un'infezione da malware sia un avviso di evento di sicurezza. Soluzioni come i sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), le piattaforme di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) e i software antivirus possono segnalare potenziali attività di malware che il team di risposta agli incidenti può esaminare.