Quando usi le offerte di IBM Cloud, la tua azienda potrà scalare e adattarsi rapidamente alle esigenze del business in evoluzione senza compromettere sicurezza, privacy e livelli di rischio. Scopri di più sulla sicurezza di IBM Cloud.

Questa offerta risponde ai seguenti standard del settore e di conformità globale, a seconda dell'edizione selezionata.

Scudo UE-USA per la privacy e framework dello Scudo Svizzera-Stati Uniti per la privacy

FFIEC per Financial USA

ISO 27001

SOC2 Type 2 (SSAE 16)

Per saperne di più sulla conformità e sulle certificazioni per una determinata edizione dell'offerta, consulta le specifiche tecniche per la sicurezza e la privacy dei dati dei servizi cloud.