Le soluzioni IBM Trusteer aiutano a rilevare le frodi, autenticare gli utenti e stabilire l'attendibilità delle identità lungo il percorso multicanale del cliente. Trusteer utilizza l'intelligence basata sul cloud, l'AI e il machine learning per identificare in modo olistico i clienti nuovi ed esistenti migliorando al contempo l'esperienza utente. Centinaia di organizzazioni leader si affidano a Trusteer per proteggere i percorsi digitali dei clienti e supportare la crescita aziendale.