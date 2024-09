I modelli di machine learning rientrano in tre categorie primarie.

Machine learning supervisionato

L'apprendimento supervisionato, noto anche come machine learning supervisionato, è definito dall'uso di dataset etichettati per formare algoritmi che classificano i dati o prevedono i risultati in modo accurato. Man mano che i dati di input vengono inseriti nel modello, il modello regola i suoi pesi fino a quando non vengono adattati in modo appropriato. Questo si verifica come parte del processo di convalida incrociata per garantire che il modello eviti overfitting o underfitting. L'apprendimento supervisionato aiuta le organizzazioni a risolvere una serie di problemi reali su larga scala, come la classificazione dello spam in una cartella separata dalla posta in arrivo. Alcuni metodi utilizzati nell'apprendimento supervisionato includono reti neurali, naïve bayes, regressione lineare, regressione logistica, la foresta casuale e la macchina a vettori di supporto (SVM).

Machine learning non supervisionato

L'Apprendimento non supervisionato, noto anche come machine learning non supervisionato, utilizza algoritmi di apprendimento automatico per analizzare e raggruppare dataset non etichettati (sottoinsiemi chiamati cluster). Questi algoritmi scoprono modelli nascosti o raggruppamenti di dati senza la necessità dell'intervento umano. La capacità di questo metodo di scoprire somiglianze e differenze nelle informazioni lo rende ideale per l'analisi esplorativa dei dati, le strategie di cross-selling, la segmentazione dei clienti e il riconoscimento di immagini e modelli. Viene utilizzato anche per ridurre il numero di funzioni in un modello attraverso il processo di riduzione della dimensionalità. L'analisi dei componenti principali (PCA) e la scomposizione dei valori singolari (SVD) sono due approcci comuni. Altri algoritmi utilizzati nell'apprendimento non supervisionato includono reti neurali, k-means clustering e metodi di clustering probabilistico.

Apprendimento semi-supervisionato

L'apprendimento semi-supervisionato offre una via di mezzo tra l'apprendimento supervisionato e quello non supervisionato. Durante l'addestramento, utilizza un piccolo set di dati etichettati per guidare la classificazione e l'estrazione di funzioni da un set di dati più grande e non etichettati. L'apprendimento supervisionato può risolvere il problema della scarsità di dati etichettati per un algoritmo di apprendimento supervisionato. È utile anche se etichettare un numero sufficiente di dati risulta troppo costoso.

