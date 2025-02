Cos'è il k-means clustering?

I ricercatori hanno integrato il k-means clustering con metodi di deep learning come CNN e RNN per migliorare le prestazioni di varie attività di machine learning come la computer vision, l'NLP e molti altri domini. Di seguito è riportato un elenco di applicazioni comuni del k-means clustering:

Segmentazione dei clienti: la pratica di dividere i clienti di un'azienda in gruppi in base a caratteristiche comuni che riflettono la somiglianza. Questa strategia consente alle aziende di rivolgersi a specifici cluster o gruppi di clienti per campagne pubblicitarie specifiche.

Classificazione dei documenti: una procedura per assegnare varie classi o categorie ai documenti. Questo metodo è utilizzato da molte organizzazioni per moderare i contenuti. Consulta questa documentazione di Watson Discover per creare un classificatore di documenti.

Segmentazione delle immagini: una tecnica di computer vision che divide un'immagine digitale in gruppi distinti di pixel. Questa ricerca approfondisce il modo in cui i modelli k-means vengono utilizzati per aiutare a identificare i confini nelle immagini mediche.10

Motori di raccomandazione: le applicazioni in tutto il web utilizzano motori di raccomandazione. Le tecniche di analisi delle componenti principali e di k-means clustering vengono utilizzate per creare raccomandazioni di prodotti per le aziende di e-commerce.11