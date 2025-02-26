Con i rapidi progressi nella computer vision e nell'AI avanzata, aziende e ricercatori stanno sfruttando tecnologie basate sulle immagini per una vasta gamma di applicazioni. Dalla classificazione delle immagini e dall'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) fino alla segmentazione e all'analisi video, gli strumenti basati su AI stanno trasformando il modo in cui estraiamo e analizziamo le informazioni visive.

In settori come i social media, l'AI migliora la moderazione dei contenuti analizzando le immagini a livello di pixel, garantendo la conformità e migliorando il coinvolgimento. Le aziende possono anche utilizzare Vision API per l'elaborazione automatizzata dei documenti, convertendo i file scansionati, gli excel e i report in dati strutturati. Queste applicazioni semplificano i workflow, migliorano l'efficienza e permettono alle organizzazioni di estrarre insight da grandi set di dati visivi.

Questi casi d'uso evidenziano il ruolo crescente dell'analisi delle immagini basata sull'AI in diversi settori. In questo tutorial, ci concentreremo sull'applicazione di queste funzionalità alle presentazioni PowerPoint, abilitando Q&A interattive su testo e immagini grazie a modelli avanzati di computer vision e modelli AI