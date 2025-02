Che cos'è XGBoost?

Gli alberi decisionali sono utilizzati per compiti di classificazione o regressione nell'apprendimento automatico. Usano una struttura ad albero gerarchica in cui un nodo interno rappresenta una funzione, il ramo rappresenta una regola decisionale­ e ogni nodo foglia rappresenta il risultato del set di dati.

Poiché i decision tree sono inclini all'overfitting, i metodi d'insieme, come il boosting, possono essere spesso utilizzati per creare modelli più robusti. Il boosting combina più alberi deboli individuali, ovvero modelli che hanno prestazioni leggermente migliori rispetto al caso random, per formare uno strong learner. Ogni weak learner viene addestrato in sequenza per correggere gli errori commessi dai modelli precedenti. Dopo centinaia di iterazioni, i weak learner vengono trasformati in strong learner.

Le foreste casuali e gli algoritmi di boosting sono entrambe tecniche di apprendimento d'insieme popolari che utilizzano alberi di learner individuali per migliorare le prestazioni predittive. Le foreste casuali si basano sul concetto di bagging (aggregazione bootstrap) e addestrano ogni albero in modo indipendente per combinare le proprie previsioni, mentre gli algoritmi di boosting utilizzano un approccio additivo in cui i weak learner vengono addestrati in sequenza a correggere gli errori dei modelli precedenti.