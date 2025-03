Cos'è un modello generativo? 

I modelli generativi funzionano identificando schemi e distribuzioni nei loro dati di addestramento e poi applicando queste scoperte alla generazione di nuovi dati basati sugli input dell'utente. Il processo di formazione insegna al modello a riconoscere le distribuzioni di probabilità congiunte delle caratteristiche nel set di dati di formazione. Poi, il modello attinge a ciò che ha imparato per creare nuovi campioni di dati simili ai dati di formazione.

I modelli generativi vengono in genere addestrati con tecniche di apprendimento senza supervisione : quando ricevono una massa di dati senza etichetta e li ordinano da soli. I modelli determinano la distribuzione dei dati, ed è il modo in cui coltivano la logica interna che poi utilizzano per creare nuovi dati.

Durante l'addestramento, il modello applica una funzione di perdita per misurare il divario tra i risultati del mondo reale e le previsioni del modello. L'obiettivo della formazione è ridurre al minimo la funzione di perdita, avvicinando il più possibile gli output alla realtà

La generazione di contenuti è un processo probabilistico. I modelli generativi non conoscono le cose nello stesso modo degli umani. Piuttosto, un modello generativo utilizza complicate equazioni matematiche per prevedere l'output più probabile in base alle regole apprese durante l'addestramento.