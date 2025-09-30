Che cos'è l'apprendimento automatico distribuito?

Nel parallelismo dei modelli, un modello è suddiviso in parti componenti, come i livelli di una rete neurale profonda, che possono funzionare indipendentemente e simultaneamente su nodi separati. Ogni parte del modello utilizza gli stessi dati. Il parallelismo dei modelli è noto anche come parallelismo di rete.

Quando un singolo modello di apprendimento automatico è troppo grande per essere gestito da una singola macchina, il parallelismo dei modelli consente al modello di funzionare su più nodi. Ogni nodo gestisce una parte del modello, quindi i suoi requisiti di calcolo e memoria sono inferiori rispetto a quelli che si avrebbero se una singola macchina dovesse eseguire il modello completo.

Il parallelismo dei modelli è in genere più difficile da implementare rispetto al parallelismo dei dati. L' algoritmo di apprendimento automatico distribuito selezionato influisce direttamente sulla scalabilità del metodo, con alcuni che si prestano alla tecnica più di altri. Il sistema deve essere costruito in modo da ridurre al minimo la quantità di condivisione dei dati tra i nodi. I sistemi di parallelismo dei modelli ad alte prestazioni richiedono progettazione e ottimizzazione di livello esperto.

Il parallelismo dei modelli è spesso combinato con il parallelismo dei dati in modo che ogni segmento del modello elabori una porzione diversa dei dati di input. I risultati vengono aggregati in tutta la rete.