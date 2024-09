IBM Consulting sta lavorando con clienti e partner globali per co-creare il futuro dell'AI. Il nostro team globale e diversificato, composto da oltre 20.000 esperti di IA, può aiutarti a progettare e a scalare l'IA e l'automazione in modo rapido e sicuro in tutti i domini e settori aziendali.​

La nostra esperienza in materia di intelligenza artificiale, nota per etica e responsabilità, è integrata da una particolare attenzione all'aggiornamento e alla riqualificazione dei reparti per massimizzare l'adozione e il valore aziendale. In un campo in cui si fa dell'hype, abbiamo una comprovata esperienza nel campo dell'AI che ci permette di realizzare un lavoro significativo per le aziende di ogni settore​