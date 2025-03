Le tecnologie basate sull'AI presentano rischi e limiti da considerare. Gli LLM sono fragili, nel senso che sono suscettibili anche ai più piccoli cambiamenti nei prompt, che possono causare strutture non valide, un payload errato o allucinazioni. Ciò significa che gli agenti AI e gli assistenti AI potrebbero non funzionare se, ad esempio, il foundation model alla base ha un'allucinazione o un malfunzionamento.

Per quanto riguarda gli agenti AI in particolare, siamo ancora nelle fasi iniziali del loro sviluppo. Se hanno difficoltà a creare piani completi o non riescono a riflettere sui loro risultati, gli agenti AI rimangono bloccati in loop di feedback infiniti. Inoltre, poiché gli agenti AI considerano ambienti e strumenti esterni, devono affrontare le modifiche a tali strumenti. Nel corso del tempo, tali cambiamenti potrebbero causare errori nella configurazione dell'agente. Gli assistenti AI, invece, possono essere utilizzati in modo affidabile nella maggior parte dei casi, in quanto non utilizzano strumenti esterni.

Per quanto riguarda i compiti più difficili, gli agenti AI hanno bisogno di molto addestramento, e potrebbero comunque impiegare molto tempo per completarli. Inoltre, sono piuttosto costosi.

I foundation model odierni non sono abbastanza intelligenti da agire in modo affidabile come agenti, ma i progressi nel ragionamento dei modelli miglioreranno la situazione. Pertanto, è ancora presto per poter capire e scoprire cosa possono fare gli agenti AI. Il futuro dell'AI potrebbe vedere un'espansione delle applicazioni autoguidate della tecnologia AI. Ma in questa fase di sviluppo, spesso è ancora necessario l'intervento umano per offrire una guida o un reindirizzamento.