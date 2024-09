Crea efficienza e metti il turbo ai tuoi agenti con l'AI generativa. Trovandosi a dover soddisfare aspettative più alte da parte dei clienti e sostenere costi operativi maggiori, le aziende e gli imprenditori devono modernizzare sempre di più il proprio servizio clienti. Con l'AI per il servizio clienti, IBM Consulting aiuta le organizzazioni a sviluppare una strategia di dati e AI per trasformare l'esperienza del servizio clienti e agevolare i dipendenti, soddisfare i clienti e creare nuovi flussi di entrate per una migliore redditività. Le aziende stanno superando la concorrenza utilizzando IBM Consulting per implementare centri di contatto reattivi che incorporano l'AI generativa di qualsiasi partner tecnologico. In combinazione con strategie semplificate di assistenza sul campo e in prima linea, offriamo servizi di consulenza per il servizio clienti per aiutare le aziende a ripensare la propria strategia e riprogettare i processi di assistenza clienti, e ad adattare la tecnologia per assistere qualsiasi cliente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.