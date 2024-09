Le informazioni raccolte nei nostri servizi cloud e online possono comprendere:

pagine visualizzate,

impostazioni all'interno del servizio,

tipo di browser e indirizzo IP,

sistema operativo, tipo di dispositivo e informazioni sulla versione,

log di arresti anomali,

informazioni sull'IBMid (se è stato eseguito l'accesso),

e password.

Queste informazioni vengono raccolte per fornire l'accesso, utilizzare il servizio, per il supporto, per personalizzare e migliorare la vostra esperienza riguardo il servizio, per sviluppare altri servizi e tecnologie e per generare insight tecnici e di mercato. Per ulteriori informazioni sulle tecnologie utilizzate per raccogliere queste informazioni e sull'impostazione delle proprie preferenze, consultare Cookie e Tecnologie Simili.

In qualità di provider del cloud pubblico, IBM non utilizza informazioni personali elaborate ai sensi di un contratto per finalità di marketing e pubblicità senza aver ricevuto un consenso esplicito.

Le dichiarazioni sulla privacy di applicazioni mobili possono fornire dettagli sulle informazioni raccolte dall'app, come, ad esempio, le informazioni sulla posizione geografica o sull'ID utente univoco di un dispositivo. Gli ID utente univoci vengono utilizzati per effettuare la connessione ai server e per connettere l'uso del dispositivo tra le app. In base alle funzioni dell'app, è possibile può personalizzare le proprie impostazioni sulla privacy utilizzando il menu delle impostazioni oppure nel profilo utente.

IBM Learning offre servizi di formazione e raccoglie informazioni sul completamento dei corsi per poter fornire credenziali, certificati o ulteriori informazioni quando necessario.

Non siamo responsabili del contenuto fornito o delle normative sulla privacy di applicazioni o siti Web di terze parti.