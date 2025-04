Politica del framework sulla privacy dei dati IBM per i servizi cloud certificati IBM

La presente Informativa sul Data Privacy Framework per i Servizi cloud certificati di IBM (Informativa) è applicabile a specifiche soluzioni Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service di IBM e ad altre soluzioni in hosting con certificazione Data Privacy Framework (Servizi cloud con certificazione Data Privacy Framework). Un elenco di queste soluzioni è disponibile nella sezione Cloud service con certificazione Data Privacy Framework. Se una soluzione non compare in questo elenco, significa che non è coperta dalla presente Informativa.

Poiché il Data Privacy Framework si applica ai dati personali trasferiti negli Stati Uniti dai Paesi le cui leggi sulla protezione dei dati riconoscono il Data Privacy Framework quale meccanismo valido per tali trasferimenti transfrontalieri, la presente Informativa si applica solo a:

Dati personali in hosting negli Stati Uniti attraverso i Servizi cloud con certificazione Data Privacy Framework; Seleziona le offerte quando i dati sono ospitati al di fuori degli Stati Uniti, ma l'elaborazione del servizio cloud viene temporaneamente reindirizzata a un data center negli Stati Uniti per garantire continuità e resilienza.

La presente Informativa non si applica qualora i clienti scelgano altri Paesi per l'hosting dei contenuti della propria soluzione.

I cloud service con certificazione Data Privacy Framework di IBM elaborano contenuti (che possono includere dati personali di singoli utenti) per conto di clienti aziendali. In questo scenario, IBM può indirizzare le richieste dei singoli utenti al cliente aziendale che supervisiona l'uso dei loro dati personali.

IBM rispetta i principi del (i) EU-USA Data Privacy Framework, (ii) l'estensione del Regno Unito al EU-US Data Privacy Framework e (iii) il Swiss-US Data Privacy Framework (qui di seguito collettivamente denominati Data Privacy Framework), come stabilito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in merito all'acquisizione, all'uso e alla conservazione dei dati personali trasferiti negli Stati Uniti dai Paesi le cui leggi sulla protezione dei dati riconoscono il Data Privacy Framework quale meccanismo valido per tali trasferimenti transfrontalieri. IBM ha dichiarato al Dipartimento del Commercio di aderire ai principi del Data Privacy Framework in merito a tali dati personali. In caso di conflitto tra i termini della presente Informativa e i principi del Data Privacy Framework, prevalgono i principi del Data Privacy Framework.

Tutti i dati personali ricevuti dai Paesi le cui leggi sulla protezione dei dati riconoscono il Data Privacy Framework quale meccanismo valido per tali trasferimenti transfrontalieri in relazione ai Servizi cloud con certificazione Data Privacy Framework sono soggetti ai principi del Data Privacy Framework, che si applicano a tutte le affiliate IBM che trattano i dati personali associati ai Servizi cloud con certificazione Data Privacy Framework.



Per ulteriori informazioni sul Programma di privacy dei dati Framework o per visualizzare la certificazione applicabile a determinati servizi cloud IBM, consultare il Programma di privacy dei dati Framework (DPF).