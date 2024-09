Colorado Privacy Act (CPA)

Ai sensi di CPA, potete esercitare alcuni diritti relativi alla gestione delle vostre informazioni personali.

Richiedere accesso alle vostre informazioni personali in nostro possesso, aggiornarle o correggerle. In base alla legge applicabile, potreste avere ulteriori diritti in relazione alle vostre informazioni personali.

Richiedere di ottenere le proprie informazioni personali in un formato utilizzabile e trasmetterle ad un'altra parte (conosciuto anche come il diritto alla portabilità dei dati).

Richiedere di cancellare le proprie informazioni personali in nostro possesso.

Rifiutare tipologie specifiche di trattamento delle informazioni personali, come la pubblicità mirata e la vendita delle proprie informazioni personali.

Non vendiamo i dati personali nella maniera in cui si intende comunemente il termine vendere. Una vendita è definita in modo da includere la divulgazione di dati personali a una terza parte dietro un corrispettivo monetario. Terze parti selezionate, come partner di tecnologia pubblicitaria, fornitori di data analytics e social network, possono raccogliere o ricevere informazioni per consentire a IBM di fornirvi pubblicità mirata. Queste terze parti possono beneficiare dell'uso di tali dati per i propri scopi, come migliorare i propri servizi, che possono qualificarsi come la vendita ai sensi della definizione estesa in conformità a tale legge.

Selezionare Contattaci nell'intestazione di questa pagina per inviare una richiesta di diritti sui dati al fine di rifiutare questi tipi di trattamento o esercitare qualsiasi altro diritto disponibile all'utente, come indicato nell'Informativa sulla privacy di IBM.

Se il trattamento delle proprie informazioni personali è soggetto a questa legge e la richiesta dell'utente è stata declinata, l'utente potrà fare appello contro tale decisione. L'utente può esercitare il diritto di fare appello contro tale decisione relativamente alla propria richiesta rispondendo direttamente all'e-mail che sta impugnando o presentando un reclamo in questa sede.

L'utente ha inoltre il diritto di sporgere denuncia presso il Procuratore Generale in merito all'esito del ricorso. È possibile contattare il Procuratore Generale qui oppure accedere al Contatto del Nucleo Tutela del Consumatore qui.