Ce n'è perfino una su una barca nell'Amazzonia. Quando i dipendenti delle filiali avevano domande su prodotti o servizi, chiamavano un ufficio centrale, ma per ottenere una risposta l'attesa era lunga. Ciò significava che anche il cliente veniva lasciato in attesa e, come ha affermato un manager, "a nessuno piace aspettare."

In un settore tanto competitivo come quello bancario, se ai tuoi clienti non offri un'esperienza eccellente, è probabile che prima o poi decidano di cambiare istituto bancario. Bradesco ha quindi iniziato a cercare un modo per aumentare la velocità del servizio e migliorare anche il livello di personalizzazione per ogni cliente. È stato allora che Bradesco ha deciso di rivolgersi a IBM e Watson.

Watson è l'AI di IBM che si integra perfettamente nei workflow durante l'integrazione e con i principali strumenti e piattaforme già usati dalle aziende. Mettere l'AI a disposizione dei tuoi dipendenti quando ne hanno bisogno — e dove ne hanno bisogno — significa offrire ai tuoi team la possibilità di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio.