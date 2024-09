La ricerca di IBM in AI risale agli anni Cinquanta e comprende pietre miliari come il supercomputer Deep Blue che ha sconfitto il grande maestro di scacchi Garry Kasparov. Nel 2011, IBM Watson ha sconfitto Brad Rutter e Ken Jennings nella sfida di Jeopardy! Challenge. Per trovare e capire gli indizi nelle domande, Watson ha confrontato le possibili risposte classificando la sua fiducia nella loro accuratezza e ha risposto, il tutto in meno di tre secondi.

Watson ha acceso la curiosità per le "macchine in grado di pensare" e ha esteso le possibilità di applicazione dell'AI in ambito aziendale. I clienti di settori che vanno dai servizi finanziari al retail utilizzano Watson per sbloccare nuovi insight, aumentare la produttività e offrire una migliore esperienza del cliente. IBM, avvalendosi dei progressi delle tecnologie Watson principali, oggi ha sviluppato una piattaforma di AI e dati di nuova generazione oltre a una serie di assistenti AI con watsonx.