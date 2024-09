Casi d’uso

Dipartimento organizzativo Risorse umane Il reparto delle risorse umane è uno dei componenti più importanti e complessi di qualsiasi azienda, ed è responsabile di trovare, assumere e formare i migliori talenti, oltre ad amministrare i programmi di benefit per i dipendenti. Offri al tuo gruppo gli strumenti di cui necessita per inserire e supportare candidati eccellenti, in modo da reintegrare il "fattore umano" nelle risorse umane. Scopri come Orchestrate aiuta le risorse umane

Dipartimento organizzativo Approvvigionamento IBM Watsonx Orchestrate aiuta i professionisti dell'approvvigionamento a semplificare le catene del valore della gestione di fornitori, contratti e ordini attraverso l'automazione dell'approvvigionamento e l'AI conversazionale. Orchestrate aiuta i team di approvvigionamento a incrementare l'efficienza e il sourcing strategico con una perfetta integrazione dei sistemi, rendendo l'approvvigionamento un vantaggio competitivo. Scopri come Orchestrate supporta l'approvvigionamento