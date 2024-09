IBM può aiutarti a iniziare ad applicare subito vari tipi di AI ai casi d'uso più vantaggiosi per la tua azienda. Dal Natural Language Processing (NLP) all'AI generativa, agli algoritmi di machine learning fino al deep learning, le funzionalità AI di IBM possono aiutare a:

Sviluppare automazione ad alte prestazioni per i compiti più ripetitivi

Ottimizzare i processi aziendali

Semplificare i workflow e la gestione della data science

Ottenere insight quasi in tempo reale

Facilitare un migliore processo decisionale

Scala l'AI e accelerare il time to value con i nostri consulenti e ingegneri esperti e le giuste tecnologie AI. Ottieni un vantaggio competitivo in aree come il servizio clienti, le risorse umane e le operazioni IT in tutti i settori, compresi i servizi finanziari, la sanità, la pubblica amministrazione e altri ancora.