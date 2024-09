Estrai dati approfonditi e scopri le tendenze Analizza grandi quantità di dati per individuare ed estrarre dati approfonditi o fatti da documenti o report, interazioni con i clienti, incidenti di sicurezza o IT. Scopri pattern, tendenze o anomalie che si verificano all'interno dei dati con l'uso dell'AI generativa. A partire dai temi estratti, gli algoritmi tradizionali di AI e di apprendimento automatico (ML) possono quindi prevedere e fare previsioni, come il calcolo del rischio di credito, le vendite future, le previsioni della domanda e la gestione dell'inventario, specifiche per le esigenze dell'utente e per i requisiti aziendali.