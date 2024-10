IBM si impegna a creare, distribuire e utilizzare modelli AI che stimolano l'innovazione in tutta l'azienda in modo responsabile. La piattaforma dati e AI IBM watsonx dispone di un processo end-to-end per la creazione e il test dell'AI generativa e dei foundation model. Per i modelli sviluppati da IBM, cerchiamo ed eliminiamo duplicati e utilizziamo liste di blocco degli URL, filtri per contenuti discutibili e qualità dei documenti, tecniche di suddivisione delle frasi e di tokenizzazione, il tutto prima di un modello di formazione.

Durante il processo di addestramento dei dati, lavoriamo per evitare disallineamenti nei risultati dei modelli e utilizziamo la messa a punto supervisionata per migliorare il seguito delle istruzioni in modo che il modello possa essere utilizzato per completare le attività aziendali attraverso l'ingegneria dei prompt. Continuiamo a sviluppare modelli Granite in diverse direzioni, tra cui altre modalità, contenuti specifici di settore e più annotazioni di dati per la formazione, implementando al contempo misure di protezione dei dati periodica e in corso per i modelli sviluppati da IBM.

Data la rapida evoluzione della tecnologia AI generativa, dobbiamo continuare a sviluppare e migliorare i nostri processi end-to-end. A testimonianza del rigore con cui sviluppa e testa i suoi foundation model, IBM offre da contratto un indennizzo standard per la proprietà intellettuale per tutti i modelli da essa sviluppati, così come per i suoi prodotti hardware e software.

Inoltre, in linea con l'approccio IBM e contrariamente ad altri fornitori di modelli linguistici di grandi dimensioni, IBM non richiede ai suoi clienti un indennizzo per l'utilizzo dei modelli sviluppati da IBM da un cliente. Inoltre, in linea con l'approccio IBM al proprio obbligo di indennizzo, IBM non limita la propria responsabilità di indennizzo per i modelli sviluppati da IBM.

I modelli watsonx che beneficiano di questo indennizzo includono al momento:

(1) Famiglia Slate di modelli solo encoder.

(2) Famiglia Granite di un modello solo decoder.

Scopri di più sulle licenze per i modelli Granite