Per affrontare queste sfide, Blue Pearl ha collaborato con IBM Client Engineering per sviluppare una soluzione automatizzata. Il proof of concept (POC) ha utilizzato i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) dello studio enterprise IBM watsonx.ai per permettere ai builder AI di analizzare dati HR strutturati e non, comprese le descrizioni delle mansioni e i curriculum. Questo ha portato alla creazione di un generatore automatizzato di descrizioni dei lavori capace di produrre annunci altamente specifici e pertinenti, adattati alle esigenze specifiche delle varie organizzazioni. Sfruttando IBM Granite, uno strumento per l'analisi semantica avanzata, il team ha sviluppato un motore di abbinamento delle offerte di lavoro che allinea le credenziali dei candidati ai criteri della posizione e comprendono anche i significati più sfumati all'interno dei dati non strutturati, superando così la semplice corrispondenza delle parole chiave. La profonda comprensione semantica del motore, in grado di riconoscere la rilevanza delle diverse terminologie e qualifiche, aiuta a garantire una corrispondenza più accurata tra candidati e requisiti di lavoro.