Gli US Open sono un grande torneo che dura due settimane, con centinaia di partite giocate su 22 campi diversi. Restare il passo con l'azione è una sfida, sia per gli appassionati di tennis che per il team editoriale di USTA, che copre l'evento. Per questo, l'USTA ha chiesto a IBM di progettare, sviluppare e fornire soluzioni in grado di migliorare l'esperienza digitale e di aiutare il suo team a fornire più contenuti, coprendo più partite durante il torneo.

Per farlo, il team di IBM Consulting ha creato funzionalità basate sull'AI generativa utilizzando la piattaforma di dati e AI di watsonx. Ad esempio, i Report dei match sono riepiloghi generati dall'AI progettati per consentire ai tifosi di recuperare rapidamente quello che è successo durante il torneo. I Commenti AI aggiungono commenti vocali generati dall'AI ai momenti salienti delle partite, mentre SlamTracker, la principale applicazione di punteggi per gli US Open, offre anteprime e riepiloghi delle partite generati dall'AI.

"I modelli AI creati con watsonx fanno molto di più che migliorare l'esperienza digitale degli US Open", dichiara Kirsten Corio, Chief Commercial Officer di USTA. "Scalano anche la produttività del nostro team editoriale automatizzando workflow chiave."

Il team IBM ha lavorato con diversi modelli AI per sviluppare le nuove funzionalità, inclusa la famiglia di modelli AI Granite. Questi modelli linguistici di grandi dimensioni comprendono già la lingua, ma avevano bisogno di essere addestrati, o "affinati", sui dati del tennis per tradurre l'azione degli US Open in frasi e riassunti.

"I foundation model sono incredibilmente potenti e stanno inaugurando una nuova era dell'AI generativa," afferma Shannon Miller, partner di IBM Consulting. "Ma, per generare risultati aziendali significativi, devono essere addestrati su dati di alta qualità e sviluppare competenze di dominio. Ed è per questo che i dati proprietari di un'organizzazione rappresentano il principale elemento di differenziazione quando si parla di AI."

Il team ha utilizzato watsonx.data per collegare e rendere accurate le fonti di dati attendibili dell'USTA. Il processo di cura include la deduplicazione e il filtraggio dei dati di base che costituiscono il modello linguistico di grandi dimensioni, nonché dei dati proprietari dell'USTA. Il processo filtra elementi come volgarità o linguaggio offensivo e contenuti discutibili.

I modelli sono stati poi addestrati a tradurre i dati del tennis in descrizioni convincenti, riassumendo intere partite, nel caso dei Report dei match, o generando frasi che descrivano l'azione nei momenti salienti per i Commenti AI. Nel corso degli US Open 2024, verranno generati i Report dei match e i Commenti AI per tutte le partite del torneo individuale maschile e femminile, cosa che la redazione dell'USTA non ha mai fatto prima. E il funzionamento continuo dei modelli è monitorato e gestito utilizzando elementi di watsonx.governance, garantendo che l'AI sia performante, conforme e funzionante come previsto.

Durante la fase di sviluppo del software del progetto, il team ha sfruttato un potente assistente di AI generativa per aumentare l'efficienza e la precisione del codice. IBM watsonx Code Assistant utilizza l'AI generativa di un modello Granite appositamente costruito per accelerare lo sviluppo del software, aiutando gli sviluppatori a generare codice in base ai prompt in linguaggio naturale. Il team ha utilizzato questo strumento per analizzare e spiegare frammenti di codice, annotare il codice per una migliore collaborazione tra gli sviluppatori e completare automaticamente i frammenti di codice analizzato.