Entro il 2033 il PIL mondiale sarà cresciuto del 7%¹, pari a 7 trilioni di dollari, grazie all'impatto dell'AI generativa sulle imprese e la società. Metà di questa crescita deriverà dai risparmi di produttività, mentre l'altra metà dall'aumento della domanda dei consumatori in ragione dei miglioramenti ai prodotti generati dall'AI.

Tuttavia, in un mondo in cui il 70% dei tentativi di trasformazione digitale non va a buon fine², in che modo le aziende possono ricavare un valore reale dall'AI e non cedere terreno alla concorrenza?