Il modello di IBM Garage integrato nell'azienda - il Woodside Accelerator - comprende un team collaborativo di Woodside, i dipendenti di IBM e l'ecosistema di partner Woodside che hanno fatto propri i nuovi modi di lavorare e adottano un design agile, DevOps e incentrato sull'utente. Il Woodside Accelerator segue la metodologia IBM Garage di creare, eseguire e gestire in collaborazione.

I responsabili delle operazioni di Woodside hanno partecipato a un workshop IBM Garage virtuale di tre giorni per esaminare le operazioni aziendali e vedere dove l'azienda energetica poteva migliorare l'efficienza e i ricavi. Per ogni iniziativa, i membri del team hanno analizzato i problemi da diverse angolazioni, senza cercare di identificare una soluzione in anticipo. In base all'area problematica, hanno determinato quali persone, tecnologie e risorse avrebbero potuto aiutare a risolvere il problema.

Per calcolare la velocità e il tasso di trasformazione organizzativa di una particolare iniziativa, il team utilizza il framework IBM Garage V.O.T.E. (Velocity, Outcomes, Technology and administrative debt, Employee experience). Questo viene aggiornato continuamente per tutte le iniziative in programma e aggregato a livello di portfolio per valutare il potenziale di investimento di ciascuna iniziativa. Gli insight di V.O.T.E. vengono utilizzati dal Woodside Accelerator Investment Board per prendere decisioni consapevoli sulle iniziative da finanziare e in che successione.

Le iniziative devono dimostrare alla commissione di investimento che il valore previsto per il relativo business case sia ragionevole e che possa restituire valore di business all'azienda in tempi sufficientemente rapidi da giustificare il finanziamento.

Utilizzando il processo Best Person for the Job (BPFJ), i proprietari dei prodotti selezionano una squadra interfunzionale e determinano quali ruoli coinvolgere in base al problema da risolvere. I ruoli includono ricercatori, progettisti, ingegneri del flusso di lavoro intelligente, data scientist e sviluppatori. Inoltre, un gruppo IBM Garage Interface lavora insieme alla squadra per promuovere la governasience e rimuovere gli ostacoli, consentendo ai membri della squadra di ottimizzare la produttività e fornire valore il più rapidamente possibile. Il Woodside Accelerator ha attualmente dieci squadre attive che stanno trasformando, automatizzando e semplificando i flussi di lavoro intelligenti nelle catene di valore e di approvvigionamento di Woodside.

Il progetto dell'ecosistema digitale è un'iniziativa visionaria che sta progettando il futuro panorama tecnologico di Woodside. Tutte le altre iniziative sono in varie fasi di sviluppo:

Crea in collaborazione:

Le strategie di manutenzione digitale digitalizzano e riuniscono i dati necessari per consentire una rapida verifica delle strategie di manutenzione delle apparecchiature. Ciò identificherà e rimuoverà l'ambito ricorrente e di basso valore dal programma di esecuzione della manutenzione.

Esegui in collaborazione:



Applied Risk Thinking (ART) mira a selezionare e dare priorità alle azioni di gestione del rischio di Woodside, garantire la concentrazione di risorse limitate sulle azioni di maggior valore e smettere di lavorare eccessivamente su azioni di basso valore. L'obiettivo è gestire il rischio come un'organizzazione più efficiente, trovando un equilibrio tra l'affidamento a processi e procedure e l'affidamento alle competenze.

Integrated Safe System of Work (ISSoW) sviluppa un flusso di lavoro intelligente che semplifica il processo di autorizzazione abbinando il rischio del lavoro con il livello appropriato di controllo.

(ISSoW) sviluppa un flusso di lavoro intelligente che semplifica il processo di autorizzazione abbinando il rischio del lavoro con il livello appropriato di controllo. Materials Optimization automatizza l'inefficienza back-office nella gestione dell'inventario.

automatizza l'inefficienza back-office nella gestione dell'inventario. Maintenance Cost Management riduce al minimo le spese attraverso una maggiore trasparenza e controllo durante le decisioni chiave di acquisto.

Gestisci in collaborazione:



Risk-Based Maintenance ottimizza la frequenza di manutenzione, utilizzando modelli intelligenti che sfruttano le best practice del settore e i dati cronologici.

ottimizza la frequenza di manutenzione, utilizzando modelli intelligenti che sfruttano le best practice del settore e i dati cronologici. Condition-Based Monitoring passa dalla manutenzione reattiva alla manutenzione preventiva con un flusso di lavoro intelligente, sfruttando l'intelligenza artificiale, i sensori dell'Internet delle cose (IoT) e i modelli diagnostici.

passa dalla manutenzione reattiva alla manutenzione preventiva con un flusso di lavoro intelligente, sfruttando l'intelligenza artificiale, i sensori dell'Internet delle cose (IoT) e i modelli diagnostici. Maintenance Planning automatizza l'inefficienza back-end nella pianificazione e nella preparazione degli ordini di lavoro consigliando in modo intelligente il lavoro più efficiente da completare contemporaneamente.

Il Woodside Accelerator continua a crescere e ha già identificato più di 30 iniziative da rivedere e perfezionare ulteriormente. Il programma dinamico è in costante evoluzione e crescita, in quanto vengono introdotte nuove iniziative e quelle esistenti lanciano e scalano nuovi prodotti e servizi per l'azienda e non solo.