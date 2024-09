FlightSmart è in grado di stabilire nuovi standard per l'aviazione. Oltre a trasformare la formazione dei piloti, le informazioni ricavate dai dati possono influenzare l’approccio del settore aereo nei confronti delle assicurazioni, della produzione di velivoli e dell’età pensionabile dei piloti. Inoltre, gli algoritmi, l’analisi avanzata e il data modeling incorporati in FlightSmart possono essere facilmente trasferiti ad altri settori. Immagina cosa potrebbero fare l'AI e la machine learning per ingegneri ferroviari, capitani di spedizione, camionisti e chirurghi.

Per il suo primo caso d'uso, FlightSafety ha implementato con successo FlightSmart presso una base US Air Force a Columbus, Mississippi. Migliorando la formazione e la sicurezza, FlightSmart riesce a ridurre gli errori dei piloti e ad arrivare prima alla competenza. I dati mostrano non solo se un pilota sta eseguendo una manovra tecnicamente in modo corretto, ma anche con quanta fluidità. Conoscendo le persone e analizzando i dati approfonditi, gli istruttori possono personalizzare e adattare la formazione a un individuo o a un gruppo di individui che volano in modo simile. I piloti possono dedicare meno tempo alle competenze acquisite di recente e più tempo ad apprendere nelle aree in cui hanno maggiori carenze. Queste informazioni riducono l'abbandono degli studenti e il carico di lavoro degli istruttori. Come ha affermato un istruttore, avere una ripartizione oggettiva e automatizzata delle prestazioni per ogni manovra è un "enorme miglioramento" rispetto agli strumenti che si utilizzano ora.

I dati possono anche aiutare a prevedere il percorso di carriera di un pilota militare o di linea. All'inizio, un istruttore può utilizzare i dati e l'AI per individuare i piloti dal comportamento aggressivo che potrebbero eccellere con gli aerei da combattimento o individuare chiaramente gli studenti dalle prestazioni meno brillanti che difficilmente otterranno le certificazioni. Il funzionamento dei simulatori costa circa 1.000 dollari all'ora, quindi essere in grado di prevedere la probabilità di successo di uno studente può aiutare FlightSafety e i suoi clienti a risparmiare molto tempo e altrettanto denaro. Uno studente che segue un addestramento di volo e non riesce a ottenere la certificazione è un "errore da un milione di dollari"—è proprio il caso di dirlo. Si tratta del costo approssimativo che un cliente, come l'aeronautica o una compagnia aerea, investe in ogni singolo pilota.

La prossima volta che ti godrai i bretzel in omaggio e gli IFE durante il volo, sappi che FlightSmart sta addestrando più piloti, in modo più efficiente, che sono sulla strada per realizzare il loro pieno potenziale—lo standard del Capitano Sully.

