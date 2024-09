Conformità

Automatizza l'identificazione delle modifiche normative e la loro traduzione in politiche applicabili, tra cui le imminenti normative in materia di AI previste dall'AI Act dell'UE. Associa i requisiti normativi ai dati di rischio interni utilizzando un unico repository per gestire i contenuti normativi. Accedi alle schede informative, che fungono da etichetta nutrizionale per l'AI , per avere una visione sempre aggiornata dei metadati del ciclo di vita del modello a supporto di richieste e audit. Guarda le funzionalità in azione