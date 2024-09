Fiduciosi che IBM offrisse la giusta combinazione di esperienza nel settore IT e di acume nel settore della vendita al dettaglio, Sharma e il suo team di Bestseller India hanno presto ampliato la portata di ciò che stavano cercando. Oltre a risollevare le vendite del marchio Only, Sharma ha riconosciuto l'opportunità di trasformare i processi aziendali sfruttando i vantaggi competitivi del processo decisionale basato sull'intelligenza artificiale.

Per il suo progetto iniziale di innovazione IBM® Cognitive Enterprise con IBM Consulting™, Bestseller India ha fissato un obiettivo molto ambizioso: sviluppare una piattaforma completamente nuova e su misura con funzionalità di AI per supportare la progettazione, la pianificazione, la produzione e le previsioni pre-stagionali, essenzialmente modernizzando i processi dotando i dipendenti di strumenti tecnologi. Come dichiara Sameer Ambalkar, Head of Business Solutions presso Bestseller India: “Questo è stato un grande cambiamento per noi e per i team di pianificazione, che sono passati da sensazioni istintive a informazioni fornite dall'intelligenza artificiale che volevamo implementare.”

Per supportare un cambiamento così significativo per la sua azienda e i suoi dipendenti, Bestseller India era ansiosa di collaborare con esperti che potessero introdurre pratiche innovative e nuovi modi di lavorare. Quindi, l'azienda ha scelto di lavorare con IBM Garage™, un framework di sviluppo collaudato che integra persone, processi e tecnologie per trasformare il business e la cultura. Durante il seminario IBM Garage Enterprise Design Thinking™, gli esperti di IBM e Bestseller India hanno creato una roadmap per la co-creazione, iniziando con una ricerca su come gli utenti avrebbero interagito con la tecnologia.

Come spiega Zian Lakdawalla, Business Transformation Manager di Bestseller India: “La collaborazione è iniziata subito, in termini di input da parte di designer, merchandiser, acquirenti, responsabili dei marchi e professionisti informatici, il team che avrebbe effettivamente utilizzato questo strumento. Sono stati creati dei personaggi per designer e acquirenti e tutte queste idee hanno portato allo sviluppo del progetto.”

Gli strumenti AI di IBM Watson® sono stati utilizzati per prevedere i migliori prodotti per le nuove offerte, determinare il giusto mix di prodotti per ogni negozio e migliorare l'efficienza della supply chain. “IBM Garage è un modello fantastico con cui lavorare”, afferma Sharma. “Utilizza varie tecnologie e domini per ottenere una soluzione migliore e sfruttare ciò che è già pronto.”

Il progetto si è concentrato sulla creazione di flussi di lavoro intelligenti per i principali processi aziendali, consentendo ai dipendenti di lavorare in modo più abile e di utilizzare il tempo in modo più efficiente grazie all'accesso a dati e approfondimenti in tempo reale attraverso strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Mukta Srivastava, Brand Product Manager di Only presso Bestseller India, dice: “Quando IBM ha affermato che dovevamo sfruttare la tecnologia nel processo di progettazione, è stata una grande rivelazione. “Ora i progettisti dedicheranno più tempo a lavori di maggior valore invece di gestire file e dati.”

L'enorme dimensione dell'economia indiana e le grandi differenze tra i singoli mercati rappresentavano una sfida enorme per il team di sviluppo, ma era una sfida che poteva essere affrontata all'interno del framework di IBM Garage. Come spiega Lakdawalla: “Abbiamo molta domanda che varia da una regione all'altra e comprenderlo è stato fondamentale per noi. Volevamo vedere quanto potesse essere efficace lo strumento per prevedere migliori tassi di vendita e verificare cosa è realmente di tendenza per massimizzare il nostro investimento.”

Per supportare lo sviluppo del software, Bestseller India ha scelto IBM Cloud® Kubernetes Service, una platform as a service (PaaS) gestita che soddisfa i requisiti di massima disponibilità e flessibilità di Bestseller India.

Dopo mesi di lavoro e iterazione, il team combinato di Bestseller India e IBM Garage ha ideato 61 concetti unici per la piattaforma, chiamata Fabric.ai, che è diventata il primo strumento basato sull'intelligenza artificiale per l'industria della moda indiana.