In un contesto impegnativo, le aziende continuano a considerare la modernizzazione del cloud e l'AI generativa come un mezzo per acquisire agilità e ottenere un vantaggio competitivo. Come partner AWS di livello Premier, IBM Consulting offre competenze aziendali e di trasformazione IT, metodologie e strumenti da diversi settori per accelerare il tuo percorso verso il cloud ibrido e l'AI su AWS Cloud. Le competenze di IBM in materia di sicurezza e scalabilità aziendale e l'innovazione aperta di Red Hat OpenShift aiutano le aziende a crescere rapidamente su AWS Cloud.

IBM Consulting ha più di 23.000 certificazioni AWS, 17 programmi di distribuzione di servizi convalidati e padronanza in 18 competenze di sviluppo di app cloud-native nell'ambiente AWS Cloud.IBM continua a rafforzare le competenze AWS attraverso acquisizioni e co-sviluppo di soluzioni con AWS.IBM Consulting è il partner di riferimento ideale di AWS grazie alla profonda esperienza di IBM nell'AI, le capacità di AI leader di mercato e l'impegno condiviso con AWS per accelerare l'adozione dell'AI generativa.