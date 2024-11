La promessa dell'AI per il business è enorme, tuttavia non si è ancora realizzata. Il 72% dei CEO di maggiore successo concorda sul fatto che il vantaggio competitivo dipenda da chi dispone dell'AI generativa più avanzata. Tuttavia, solo il 38% afferma che la propria organizzazione possiede le competenze interne necessarie per adottare la gen AI per le iniziative di innovazione.1

Immagina di avere un potente alleato che abbina la profondità dell'esperienza umana a un'intelligenza artificiale all'avanguardia per affrontare le problematiche aziendali più complesse in modo più rapido ed efficiente: questo è esattamente ciò che offrono i consulenti IBM attraverso la piattaforma IBM Consulting Advantage. IBM Consulting Advantage comprende le enormi pressioni attualmente affrontate dai leader aziendali e tecnologici, in particolare da quelli che si sentono limitati dalla disponibilità di risorse, e rappresenta quindi un punto di svolta nel mondo della consulenza grazie al suo approccio scientifico e basato su dati concreti. Dotando i nostri 160.000 consulenti esperti in tutto il mondo di assistenti AI specifici per ruolo e dominio, con IBM Consulting Advantage offriamo insight più approfonditi e una maggiore efficienza rispetto agli approcci di consulenza tradizionali.

L'86% degli acquirenti di consulenza afferma di essere attivamente alla ricerca di servizi che incorporino asset tecnologici e AI. Utilizzando risorse tecnologiche precostituite e specifiche per il dominio e il settore, create da IBM e dai più importanti partner di settore, contribuiamo ad accelerare il time to value attraverso soluzioni innovative di grande impatto. Temi di non raggiungere i risultati e le tempistiche richiesti dal mercato attuale e non ritieni di disporre delle risorse o degli insight necessari? I consulenti IBM, attraverso IBM Consulting Advantage, sono pronti ad accompagnarti dall'idea al prodotto finito in modo più rapido ed efficiente di quanto tu abbia mai sperimentato con qualsiasi altro approccio di consulenza.