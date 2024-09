Partiamo dagli esiti di business, e non da una tecnologia specifica, per aiutarti a creare le soluzioni giuste per conseguire risultati. Scopri idee nuove e innovative per risolvere le questioni più importanti per la tua azienda e i tuoi clienti e sperimenta un nuovo modo di lavorare collaborativo, in rapida evoluzione e scalabile per l'intera organizzazione.

Benché ogni progetto di IBM® Garage sia diverso, i principi fondamentali rimangono gli stessi. Garage nasce per rispondere alle sfide che i leader aziendali sono chiamati ad affrontare. Ma come funziona Garage nel contesto delle aree di interesse più comuni? Continua a leggere per scoprire come Garage si applica ai quattro pilastri di IBM® Consulting.