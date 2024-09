Bouygues Telecom aveva già sperimentato modelli di AI/machine learning (ML) sviluppando alcune semplici applicazioni una tantum, ad esempio per chatbot e analisi del testo.Tuttavia, l’approccio proof-of-concept (POC) utilizzato per sviluppare questi modelli non era allineato agli standard IT aziendali e non poteva supportare la produzione completa.Inoltre, molti manager delle linee di business (LOB) e IT hanno avuto difficoltà a immaginare come utilizzare al meglio l’AI e hanno esitato a dedicare tempo allo sviluppo di soluzioni.

L’azienda aveva bisogno di coinvolgere in modo efficace i responsabili nelle discussioni di gruppo sui casi d'uso praticabili per l’AI.Ciò richiedeva anche un approccio uniforme e integrato per portare le soluzioni di intelligenza artificiale al di là della sperimentazione.In altre parole, se voleva guidare l’innovazione aziendale, Bouygues Telecom doveva democratizzare completamente l’uso dell’AI.

Tuttavia, l’azienda non disponeva di conoscenze e competenze approfondite in materia di intelligenza artificiale."Sapevamo che dovevamo essere veloci e forti per creare un’offerta globale di AI per la nostra azienda.Tuttavia, l’AI è un settore molto specifico che richiede competenze non solo tecniche ma anche gestionali, ideative e progettuali", afferma Dutot.

Per accelerare l’adozione dell’AI, Bouygues Telecom ha cercato una società di consulenza con grande competenza ed esperienza in materia di intelligenza artificiale multivendor.L’azienda aveva un panorama IT complesso, con numerosi sistemi di dati e requisiti di governance.I consulenti dovevano quindi supportare la strategia multicloud in evoluzione di Bouygues Telecom, che offre ai team la flessibilità di selezionare i fornitori di cloud e AI in base alle loro esigenze dipartimentali e applicative.