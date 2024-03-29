Costruisci la tua carriera con IBM

Entrare a far parte di IBM significa entrare in una realtà fondata sull'apertura, la collaborazione e la fiducia. Unisciti a un team di dipendenti che sta portando il cambiamento nel mondo, aiutando a curare le malattie, a ripulire gli oceani e a mettere la tecnologia al servizio di tutti.
Dedizione al successo di ogni cliente. L'innovazione che conta, per la nostra azienda e per il mondo. Fiducia e responsabilità personale in tutti i rapporti.
Le nostre persone sono ciò che ci rende unici. Chiunque abbia sete di conoscenza, da qualunque parte del mondo provenga, può contribuire alla nostra crescita.
Lavora con uno dei team di ingegneri più talentuosi alla risoluzione di problemi complessi.
Entra a far parte di un team di tecnici leader nel settore delle vendite e interagisci con i migliori clienti in tutto il mondo.
Aiuta le aziende ad accelerare il percorso verso il cloud combinando la flessibilità delle tecnologie Red Hat e IBM.
Scopri e impara come trasformare oceani di dati in soluzioni tangibili per i nostri clienti.
Cogli l'opportunità di gestire una delle infrastrutture tecnologiche più grandi al mondo, dai mainframe alla virtualizzazione di alto livello.
Scala e crea un cloud sicuro, veloce e affidabile con la tecnologia open source.
Impara a costruire e gestire soluzioni di cybersecurity di livello enterprise per aiutare le aziende a superare i momenti di incertezza.
Dalle risorse umane alla finanza, fino al marketing e alla comunicazione, cogli l'opportunità di lavorare con le persone di IBM, per le persone di IBM.
Esplora e analizza le tecnologie che alimenteranno il mondo nei decenni a vedere.
Immagina, progetta e ripeti: trasforma le idee in risultati, con un approccio incentrato sull'utente.
Coordina progetti tecnici complessi in modo agile, puntando all'eccellenza.
Lavora ad alcuni dei progetti di AI più interessanti al mondo, contribuendo a plasmare il futuro.
IBM si impegna a rispettare l'Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) (link esterno a ibm.com), l'Accessibility for Manitobans Act (AMA) (link esterno a ibm.com) e l'Ontario Human Rights Code (link esterno a ibm.com) nel processo di selezione. Se sei una persona con disabilità che richiede un accomodamento ragionevole o non sei in grado di utilizzare o accedere al nostro strumento di reclutamento a causa della tua disabilità, puoi richiedere un accomodamento ragionevole nel processo di selezione inviando un'e-mail all'indirizzo recrops@ca.ibm.com.