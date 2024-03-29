Costruisci la tua carriera con IBM

Siamo spinti da una curiosità inesauribile. Per questo ci assicuriamo che tu possa esplorare nuovi percorsi al tuo ritmo e continuare ad apprendere. Scopri tutte le possibilità.
Una donna che lavora in ufficio
Per noi, usare la tecnologia a fin di bene e aiutare le persone in tutto il mondo non è solo uno slogan: lo facciamo davvero. Scopri come il personale IBM fa la differenza.
Ti presentiamo il personale di IBM: grazie alle sue idee innovative siamo in grado di offrire soluzioni per migliorare il mondo. E tu, cosa potresti creare con noi?
Cosa significa portare davvero se stessi sul lavoro
Tim e Melissa parlano di come portare il proprio io autentico al lavoro per promuovere un ambiente più equo e inclusivo.

Chi è IBM

Due dipendenti IBM che lavorano alla scrivania con delle foto sulla parete di fronte a loro
Un impiegato seduto sul divano che sorride negli uffici IBM
Kayla - Ingegnere informatico Chi è IBM? Presente in oltre 170 Paesi, IBM è un'azienda tecnologica unica nel suo genere. Siamo sempre pronti ad abbracciare il cambiamento per migliorare le aziende, la società e la condizione umana. I nostri dipendenti sono in prima linea in tutto questo. Incoraggiare la loro curiosità ci offre una nuova prospettiva sul mondo e sulle opportunità per le tecnologie emergenti.
Un impiegato seduto sul divano che sorride negli uffici IBM
Cosa significa lavorare in IBM

Entrare a far parte di IBM significa entrare in una realtà fondata sull'apertura, la collaborazione e la fiducia. Unisciti a un team di dipendenti che sta portando il cambiamento nel mondo, aiutando a curare le malattie, a ripulire gli oceani e a mettere la tecnologia al servizio di tutti.

 
Quali sono i nostri valori

Dedizione al successo di ogni cliente. L'innovazione che conta, per la nostra azienda e per il mondo. Fiducia e responsabilità personale in tutti i rapporti.
Cosa ci rende unici

Le nostre persone sono ciò che ci rende unici. Chiunque abbia sete di conoscenza, da qualunque parte del mondo provenga, può contribuire alla nostra crescita.
Un grande gruppo di dipendenti IBM che discutono in ufficio, metà dei quali seduti su delle sedie e il resto in piedi
I nostri team Esplora le aree di lavoro in cui puoi applicare le tue competenze uniche. Ingegneria del software

Lavora con uno dei team di ingegneri più talentuosi alla risoluzione di problemi complessi.

 Incontra il team Posizioni aperte Vendite

Entra a far parte di un team di tecnici leader nel settore delle vendite e interagisci con i migliori clienti in tutto il mondo.

 Incontra il team Posizioni aperte Consulenza

Aiuta le aziende ad accelerare il percorso verso il cloud combinando la flessibilità delle tecnologie Red Hat e IBM.

 Incontra il team Posizioni aperte Dati e analytics

Scopri e impara come trasformare oceani di dati in soluzioni tangibili per i nostri clienti.

 Incontra il team Posizioni aperte Infrastruttura e tecnologia

Cogli l'opportunità di gestire una delle infrastrutture tecnologiche più grandi al mondo, dai mainframe alla virtualizzazione di alto livello.

 Incontra il team Posizioni aperte Cloud

Scala e crea un cloud sicuro, veloce e affidabile con la tecnologia open source.

 Incontra il team Posizioni aperte Protezione

Impara a costruire e gestire soluzioni di cybersecurity di livello enterprise per aiutare le aziende a superare i momenti di incertezza.

 Incontra il team Posizioni aperte Operazioni a livello aziendale

Dalle risorse umane alla finanza, fino al marketing e alla comunicazione, cogli l'opportunità di lavorare con le persone di IBM, per le persone di IBM.

 Incontra il team Posizioni aperte Ricerca

Esplora e analizza le tecnologie che alimenteranno il mondo nei decenni a vedere.

 Incontra il team Posizioni aperte Design e UX

Immagina, progetta e ripeti: trasforma le idee in risultati, con un approccio incentrato sull'utente.

 Incontra il team Posizioni aperte Project management

Coordina progetti tecnici complessi in modo agile, puntando all'eccellenza.

 Incontra il team Posizioni aperte AI e watsonx

Lavora ad alcuni dei progetti di AI più interessanti al mondo, contribuendo a plasmare il futuro.

 Incontra il team Posizioni aperte
Un dipendente negli uffici IBM che lavora nella sala server
Aggiornamento del codice su un FlashSystem A9000R
Un dipendente IBM felice immerso nella natura con indosso abiti colorati
Trasformare il "geek in chic".
Ingresso IBM
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AODA, AMA e Ontario Human Rights Code

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