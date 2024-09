Oggi il successo di un'azienda ruota attorno alla sua capacità di anticipare le dinamiche del mercato, di essere sufficientemente agile per affrontare condizioni macroeconomiche avverse e di mantenere la promessa fatta a clienti, partner e dipendenti di offrire esperienze di qualità impeccabile. La differenza nella capacità di mantenere questa promessa è il vero potere che IBM e Salesforce sono in grado di offrire.



IBM è molto più di un semplice partner di implementazione Salesforce. Lavoriamo al tuo fianco per creare, reinventare e progettare insieme soluzioni Salesforce per promuovere la trasformazione digitale della tua azienda. La leadership di IBM nei campi dell' intelligenza artificiale e dell'automazione, abbinata alla nostra esperienza nel settore e al nostro approccio di progettazione incentrato sul cliente, ci permette di offrire una roadmap che garantisce esperienze rivoluzionarie in ogni settore.

Consentiamo alla tua azienda di perseguire nuove opportunità di crescita, massimizzare il rendimento degli investimenti effettuati, raggiungere obiettivi aziendali e ottenere maggior valore da Salesforce.