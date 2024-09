IBM e Adobe lavorano all'intersezione tra strategia, dati, progettazione e tecnologia per reinventare digitalmente il tuo business. Insieme, offriamo esperienze personalizzate e affidabili che soddisfano i clienti in ogni touchpoint digitale. I nostri esperti aiutano a ottenere il massimo dalle soluzioni di livello mondiale di Adobe per soddisfare e superare costantemente le crescenti aspettative in termini di esperienza del cliente, liberando il valore dei dati per rendere ogni interazione più personale.

Forte di oltre 20 anni di esperienza come partner di consulenza Adobe attraverso IBM® iX, la divisione di business design globale di IBM Consulting, IBM ha dato vita a un'alliance unica con Adobe in un ecosistema che abbraccia sia tecnologia che servizi. Con un approccio all’avanguardia nel settore, capacità di consulenza approfondite su tutti e tre i cloud Adobe, soluzioni Adobe proprietarie e una reputazione nella gestione di alcuni dei progetti più complessi nell’ecosistema dei clienti Adobe, possiamo aiutarti a creare esperienze che i tuoi clienti desiderano davvero vivere.