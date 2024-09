Piattaforma sicura progettata per l'innovazione aperta Esempio reale: una società di mutui riduce i costi e accelera la conformità normativa Problema: una società di mutui elabora 70 milioni di record al giorno, ma il suo sistema on-premise è lento e impreciso e gli aggiornamenti principali dell'app richiedono 6-9 settimane. Le spese IT sono elevate e l'hardware non viene utilizzato appieno. Soluzione: per migliorare l'analisi dei rischi, l'azienda si affida a Red Hat OpenShift on IBM cloud e ai servizi di analytics di IBM Cloud per ridurre i costi, aumentare la disponibilità e, infine, accelerare la conformità alle normative. Red Hat OpenShift on IBM Cloud, operando in più regioni, consente di containerizzare e distribuire le app in tutto il mondo, migliorando la disponibilità e rispettando le normative locali.