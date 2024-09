Il commercio internazionale è una componente fondamentale dell'economia argentina. Nel 2021, le importazioni e le esportazioni insieme hanno rappresentato il 45% del prodotto interno lordo (PIL) del paese, secondo INDEC (il link PDF è esterno a ibm.com), il National Institute of Statistics e l'Ufficio del censimento dell'Argentina. E BBVA, la più antica banca privata del Paese, è un motore leader delle transazioni commerciali estere dell'Argentina.

Quindi, quando la pandemia del COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno causato rapidi cambiamenti economici in tutto il mondo, richiedendo alla Banca Centrale d'Argentina di attuare nuove normative di emergenza sul commercio internazionale, BBVA e i suoi concorrenti avevano poco tempo per adattarsi.

"Abbiamo subito così tante modifiche ai nostri processi a causa dei cambiamenti nelle regole commerciali estere e della pressione del governo nel Paese", spiega Leonardo Rojas, Head of Operations di BBVA Argentina. In una giornata tipo, gli analisti del team delle operazioni di commercio internazionale della banca elaborano più di 400 transazioni commerciali, molte per clienti aziendali e alcune valutate in milioni di dollari. Le nuove normative richiedevano alle aziende di presentare documentazione e giustificazioni aggiuntive prima di effettuare pagamenti all'estero, il che a sua volta ha reso necessari numerosi nuovi processi di controllo per BBVA.