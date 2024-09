Procure to pay Gestisci gli acquisti anomali, elimina le inefficienze e massimizza gli sconti in contanti. Comprendi l'andamento della tua attività, ottimizza le spese e implementa l'automazione dove è più necessario, riducendo gli errori e migliorando la produttività. Leggete il procure to pay white paper

Ordine di pagamento in contanti Garantisci la puntualità delle consegne, pianifica la domanda e evidenzia le inefficienze dei processi. Analizza il percorso cliente, metti in evidenza le interdipendenze dei processi e identifica le tendenze per quanto riguarda termini di pagamento e fatture dei fornitori, in modo da tenere sotto controllo le spese. Leggi il case study dedicato all'order-to-cash

Contabilità fornitori Identifica i colli di bottiglia (o ritardi) e i comportamenti non conformi per mezzo di controlli di conformità e analisi delle cause dei problemi. Assicura pagamenti puntuali e contieni i costi identificando le opportunità per eseguire automazioni e ottenere sconti su pagamenti anticipati.

Automazione intelligente Realizzare il pieno potenziale dell'automazione intelligente accoppiando soluzioni complementari di AI e automazione con il software di process mining per massimizzare i benefici delle iniziative di automazione. Guarda: accelera il tuo percorso RPA con IBM Process Mining (5:29)

Onboarding dei clienti Individuare le migliori pratiche tra le diverse varianti del processo di onboarding. Riducete i tempi complessivi dei processi grazie a raccomandazioni di automazione attuabili, come l'elaborazione dei moduli. Ricevere avvisi quando le linee guida di conformità non sono rispettate.