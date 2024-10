I risultati sono stati sorprendenti:

Oltre 2.000 componenti di applicazioni integrati nella piattaforma CIO Hybrid Cloud, per lo più applicazioni personalizzate, integrazioni di applicazioni e componenti di dati.

Riduzione del 55% delle ore DevOps dedicate alle operazioni, consentendo ai team delle applicazioni di concentrarsi sul valore aziendale.

90% di risparmio sui costi per la piattaforma CIO Hybrid Cloud che ospita workload containerizzati rispetto all'hosting legacy.

I team addetti alle applicazioni soddisfano gli obiettivi aziendali:



Le modifiche alle applicazioni richiedevano mesi, ma ora le modifiche possono essere apportate quotidianamente. Le patch di sicurezza vengono distribuite rapidamente.

Sicurezza e disponibilità erano aspetti trascurati nelle applicazioni, ma ora le applicazioni sicure ad alta disponibilità sono la soluzione predefinita.

I team responsabili delle applicazioni critiche hanno dovuto affrontare l'implementazione del disaster recovery, i test e i costi associati. Ora il supporto per il disaster recovery è integrato nei modelli di implementazione della piattaforma.

L'aumento della scalabilità e delle capacità della precedente soluzione di cloud privato richiedeva spese in conto capitale e costi operativi difficili da prevedere. L'agilità dell'hybrid cloud IBM ha permesso alla piattaforma di scalare in modo elastico in base alla domanda. Il catalogo dei servizi IBM Cloud viene utilizzato dalla piattaforma e dalle applicazioni. Il cloud fornisce risorse ad alto livello di sicurezza con bassi costi operativi e prezzi basati sul consumo. I dati e le applicazioni sono archiviati on-premise o nel cloud in base alle esigenze aziendali. La residenza dei dati nel cloud può essere regionale per soddisfare i requisiti normativi.

Il miglioramento continuo della piattaforma deriva da decisioni basate sui dati con risultati misurabili. I dati in tempo reale generati dalle applicazioni sono archiviati in un data warehouse e sono disponibili per l'analisi della piattaforma e delle applicazioni. Nel corso del tempo alcune applicazioni richiederanno aggiornamenti e le metriche della piattaforma indicheranno le modifiche necessarie. Altre applicazioni arriveranno a fine vita e si potrà valutare l'impatto del ritiro di un'applicazione. I proprietari delle applicazioni hanno visibilità sulle metriche attraverso un'interfaccia comune per ragionare sulle prestazioni e risolvere i problemi. L'IBM® Cloud Pak for Data è un componente centrale del data warehouse.

La piattaforma può anche analizzare le prestazioni sottostanti e misurare l'impatto delle modifiche. I dati vengono utilizzati anche per riferire informazioni derivate ai team delle applicazioni, tra cui il livello di conformità, la criticità e l'aggiornamento del software. IBM® Cloud Security and Compliance Center, l'IBM® Cloud Log Analysis e IBM® Cloud Activity Tracker sono utilizzati come parte della strategia di osservabilità insieme ai partner IBM.

La piattaforma può applicare analisi basate sull'AI al data warehouse. Per le applicazioni è disponibile la scalabilità verticale delle risorse di hosting delle applicazioni mediante la soluzione IBM® Turbonomic. È inoltre possibile il posizionamento intelligente dei workload, che consente la migrazione delle applicazioni per ottenere costi e prestazioni ottimali.