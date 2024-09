I Flow Alert di IBM Cloud Logs offrono un approccio arricchito al monitoraggio e all'analisi dei log dei dati, consentendo di sfruttare la potenza di log, metriche, tracce e sicurezza in un'unica piattaforma semplificata. Lo strumento y non solo notifica la presenza di un problema nel sistema, ma consente anche di comprenderne la causa e di evitare che si verifichi in futuro.