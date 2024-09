Dopo l'esecuzione di un rapido modello di verifica per dimostrare che la nuova soluzione di check-in sul web sarebbe stata in grado di comunicare con i servizi di prenotazione di Sabre, il team ha creato la nuova soluzione su IBM Cloud in sole 15 settimane. I componenti chiave della soluzione includono: Liberty for Java, un runtime per le app Java; Log Analysis, che aiuta i team DevOps ad aggregare e analizzare i log; database cloud su IBM Cloud, che forniscono data storage open source per le app; Jenkins, che garantisce integrazione e distribuzione continue; Gitlab, per le repository codici; JFrog Artifactory, gestore di repository; e Subversion, per il controllo delle versioni delle app. La soluzione si serve di IBM API Connect® su IBM Cloud per integrare la nuova funzionalità di check-in sul web con i sistemi back-end esistenti.

La piattaforma IBM CTSng forniva API predefinite e preintegrate che potevano essere facilmente utilizzate dai canali front-end per sviluppare l'applicazione per il check-in. “Uno dei motivi per cui abbiamo introdotto API predefinite è che dovevamo connetterci a 12 sistemi principali per il check-in e soddisfare più di 270 processi unici”, come ha dichiarato Iyer. “Avevamo anche bisogno di connetterci a 18 sistemi di integrazione esistenti sul back-end. Ad esempio, siamo una delle poche compagnie aeree che fornisce l'autorizzazione preventiva all'immigrazione negli Stati Uniti. L'utilizzo delle API predefinite di IBM ci ha permesso di raggiungere rapidamente il nostro obiettivo”.