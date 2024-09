IBM API Connect è una soluzione completa di gestione delle API lungo tutto il loro ciclo di vita che utilizza un'esperienza intuitiva per aiutare a creare, gestire, proteggere, condividere sui social e monetizzare le API in modo coerente, promuovendo la trasformazione digitale on-premise e tra cloud. In questo modo tu e i tuoi clienti potrete potenziare le app digitali e stimolare l'innovazione in tempo reale. IBM API Connect è inoltre disponibile as-a-Service, come piattaforma di gestione delle API estremamente scalabile e completamente gestita, su AWS (Amazon Web Services).