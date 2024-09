Effettua l’upgrade dall'abbonamento di prova a un abbonamento a pagamento: puoi farlo in qualsiasi momento durante il periodo di prova di 30 giorni. Se il periodo di prova è attivo e utilizzi la stessa IBMid/e-mail che hai utilizzato per la prova al momento dell’upgrade, l’istanza di prova e le risorse verranno migrate automaticamente all’istanza di abbonamento a pagamento. Se non vuoi che la tua istanza di prova venga migrata e preferisci ricominciare da capo, utilizza un altro/a IBMid/e-mail per l’aggiornamento.