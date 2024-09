Con la necessità di rispettare la piena conformità alla direttiva PSD2, IBS Bulgaria ha assistito a un'ampia adozione della sua nuova piattaforma. "Non solo gli utenti possono soddisfare i loro obblighi verso la direttiva PSD2, ma possono effettuare la loro integrazione molto velocemente", osserva Stanchev. "Ciò che avrebbe richiesto circa due mesi con il vecchio metodo, ora può essere fatto in una settimana. Questo riduce notevolmente il time-to-market per i nuovi servizi. Ci rende anche più veloci — quando abbiamo progetti di follow-up, spesso possiamo avere tutto pronto per il lancio prima della firma del contratto".



E continua: “Ho anche osservato che molti dei nostri clienti hanno riscontrato un'enorme riduzione dei costi. Hanno acquisito le competenze e gli strumenti per gestire le integrazioni in autonomia. E se c'è un problema, hanno la visibilità per vedere cosa sta succedendo. Sanno quale sistema sta minando l’integrazione e possono risolverlo rapidamente".

"Recentemente ho parlato con un CFO", ricorda Angelov, "per uno dei nostri clienti che sta modernizzando la propria piattaforma digitale. Inoltre, ha dichiarato che il disaccoppiamento dell'online banking e dell'internet banking dalle vecchie soluzioni back-end dell'azienda aiuterà la sua organizzazione a essere molto più veloce. Ad esempio, hanno creato un nuovo portafoglio da integrare con i servizi di pagamento Apple e Google in appena un paio di settimane".

Sulla base di queste funzionalità di integrazione semplificate e accelerate, sia IBS Bulgaria sia i suoi clienti sono soddisfatti della scelta di affidarsi alla tecnologia IBM e alla fornitura ottimizzata resa possibile dall'ESA.

"Attualmente, circa il 90% dell’open banking in Bulgaria è in realtà sviluppato sullo stack di integrazione IBM e si basa sulla tecnologia IBM", aggiunge Angelov. "IBM API Connect e IBM Cloud Paks sono una tecnologia di integrazione assolutamente solida. Non corri alcun rischio stabilendo i tuoi servizi sul'IBM Integration Bus. E puoi fidarti della direzione di IBM. Ora tutti parlano di microservizi e container, e chi ha la visione di costruire tutti questi componenti in un livello containerizzato comune? Dal nostro punto di vista, solo IBM. Quindi è stato un gioco da ragazzi il motivo per cui abbiamo deciso di standardizzare tutto e basarci su IBM".