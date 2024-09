I nuovi partner vengono inseriti mediante il programma Partner Accelerator, pensato per velocizzare il time to value e consentirti di crescere assieme a noi sin dal primo giorno. Tutti i nuovi partner vengono automaticamente invitati a utilizzare IBM New Partner Accelerator per sei mesi. L'esperienza è progettata per velocizzare sin dall'inizio la generazione di ricavi. L'esperienza fornisce assistenza pratica, formazione iniziale e tutto il materiale di marketing e vendita necessario per chiudere il primo contratto. Dopo l'approvazione della registrazione, i nuovi partner sono incoraggiati a selezionare un distributore o un broker tecnologico che li guiderà attraverso il processo.