IBM Cloud Pak for Integration è una piattaforma di integrazione ibrida che applica la funzionalità dell'automazione AI a loop chiuso per supportare più modelli di integrazione. La piattaforma offre un set completo di strumenti di integrazione all'interno di una singola esperienza unificata, per collegare applicazioni e dati in qualsiasi ambiente cloud oppure on-premises.

Il software per l'integrazione Cloud Pak for Integration sblocca i silos di dati di business e gli asset come le API, collega app on-premises e cloud e protegge l'integrità dei dati in-flight con la messaggistica aziendale. La piattaforma garantisce inoltre la fornitura di interazioni evento in tempo reale, il trasferimento di dati su qualsiasi cloud, la distribuzione e la scalabilità con l'architettura cloud-native e i servizi fondativi condivisi. Il tutto con crittografia e protezione end-to-end di grado aziendale.