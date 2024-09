Le banche che eseguono l'onboarding di nuovi clienti devono seguire processi e requisiti normativi rigorosi, nell'ambito della cosiddetta conformità Know Your Customer (KYC). Ma la procedura è macchinosa e dispendiosa in termini di tempo, sia per le banche che per i clienti, soprattutto se questi ultimi devono presentarsi di persona in filiale.

Eppure, l'acquisizione di nuovi clienti è fondamentale affinché le banche possano prosperare. Per questo cercano di snellire il processo, renderlo virtuale e incentivare i propri clienti a completarlo. Tutte queste iniziative, se attuate nel modo giusto, possono anche agevolare il rispetto delle normative e gli obblighi di reporting.

Quando si tratta di clienti, l'onboarding non è l'unica sfida che le banche devono affrontare. Le normative richiedono registri dei clienti aggiornati. Pertanto, quando il documento di identità del cliente scade, la banca deve ottenerne uno nuovo. E, per ogni cliente che non risulta a norma, la banca rischia di incorrere in sanzioni.

Finologee, un operatore di piattaforme finanziarie digitali, risolve i problemi correlati alle normative, come la verifica KYC, per conto dei suoi clienti bancari e assicurativi. "Implementiamo soluzioni tecnologiche per i problemi più comuni legati alla burocrazia e al reporting", afferma Georges Berscheid, cofondatore e Chief Technology Officer (CTO) di Finologee.

Finologee è stata fondata nel 2017, in concomitanza con l'introduzione della nuova Direttiva UE sui sistemi di pagamento (PSD2). La PSD2 ha aperto la strada all'open banking, richiedendo alle banche di consentire a terze parti di accedere ai conti, in genere tramite delle API. Per molte banche questa è stata un'impresa non da poco. E Finologee è intervenuta per aiutarle. Con il software IBM® API Connect, Finologee ha sviluppato una soluzione pronta all'uso per l'open banking.

Utilizzando funzionalità simili basate su API, la soluzione Finologee gestisce KYC e altre sfide e contesti come il ciclo di vita del cliente per banche e altri clienti istituzionali. Fornisce inoltre piattaforme di pagamento mobili e professionali. Affidandosi ai prodotti di Finologee e incorporando i suoi componenti, le banche possono aiutare i propri clienti con procedure più veloci e fornire loro una migliore esperienza d'uso, mantenendo sempre la conformità alle normative.