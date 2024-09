La gestione centralizzata di Liberty viene garantita tramite Liberty Collectives. WebSphere Liberty Network Deployment (ND) serve per l'esecuzione di server di gestione noti come controller collettivi e server applicativi che sono membri di un cluster. Per ogni VPC di Hybrid Edition di tua proprietà, hai diritto a implementare 1 VPC di Liberty ND. Se desideri una gestione centralizzata di server Liberty non in cluster, tali server non in cluster possono utilizzare le licenze WebSphere Liberty (base) o WebSphere Liberty Core. Non è possibile gestire Open Liberty tramite Liberty Collective.