Secondo una stima di IDC, entro il 2025 verranno realizzate 750 milioni di applicazioni, e il luogo e il modo in cui verranno distribuite avrà un impatto sul time to market e sulla realizzazione del valore. I landscape di applicazioni sono complessi e sfidano le aziende a mantenere e modernizzare l'infrastruttura esistente, offrendo al contempo nuove funzionalità cloud-native. La mancanza di skill, risorse e pratiche operative comuni continua a ostacolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) è una piattaforma di hybrid cloud end-to-end per applicazioni, che offre la massima flessibilità per le implementazioni, la creazione di nuove applicazioni cloud-native, il refactoring e il re-platforming delle applicazioni esistenti. Progettato per sfruttare una raccolta completa dei tempi di esecuzione delle applicazioni, degli strumenti di modernizzazione e di una piattaforma container Kubernetes per adattarsi alle esigenze del landscape.

Tempi di esecuzione e framework di applicazioni inclusi: IBM WebSphere, IBM WebSphere Liberty, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Quarkus, Tomcat, Node.js Spring Boot, Vert.x e altri ancora.

Strumenti di modernizzazione inclusi: IBM Transformation Advisor, IBM Mono2Micro, IBM WebSphere Migration ToolKit e Red Hat Migration ToolKit for Applications.