DevSecOps Guarda a DevOps concentrandoti sulla progettazione, lo sviluppo e la distribuzione sicuri. Nota come viene progetta la sicurezza nelle applicazioni native su cloud e nelle strutture della piattaforma come i cluster, le configurazioni di distribuzione degli spazi dei nomi, la SDN, i ruoli e le pipeline. Utilizza l'architettura IBM Security per salvaguardare e monitorare le tue applicazioni e i tuoi dati su cloud. Scopri l'architettura di sicurezza dell'IBM Cloud

AIOps Applica il deep learning e il machine learning per modellare i pattern comportamentali nelle operazioni, utilizzando i dati generati dalle applicazioni cloud native per arrivare alle previsioni. Quando applicate alle operazioni IT, le AIOps forniscono informazioni dettagliate su un sistema e possono dar luogo ad alterazioni predittive, riduzione del tempo medio di ripristino dalle interruzioni e loro relativa prevenzione. Ulteriori informazioni su AIOps

ModelOps Parte dell'introduzione dell'AI nell'azienda consiste nella creazione di un ricco set di modelli ML in grado di differenziarti dalla concorrenza. I cicli di vita del modello ML sono altamente iterativi e influiscono su codice, distribuzioni e pubblicazione per consumo. I costrutti sono diversi, ma l'attività della pipeline, come il codice dell'applicazione, può essere automatizzata in una toolchain. Ulteriori informazioni sulle ModelOps